В Пермском крае увеличат материнский капитал

Материнский капитал в Пермском крае проиндексируют Фото: publicdo mainpictures

Материнский капитал в Прикамье будет проиндексирован. Со следующего года выплата по нему составит 466 тыс рублей. Решение было принято в ходе заседания краевого правительства.

«В Пермском крае, как и в других регионах страны, материнский капитал будет проиндексирован и составит 466 026 рублей», — указано на сайте губернатора Пермского края.

Сейчас материнский капитал составляет 450 тыс. рублей. Необходимость расширить использование маткапитала высказал в сентябре президент РФ Владимир Путин. После этого глава Прикамья Максим Решетников поручил профильным министерствам проанализировать данное поручение и подготовить предложения для реализации.

Материнский капитал — мера господдержки российских семей. Его получают семьи, в которых родился (был усыновлен) второй ребенок, либо третий ребенок и последующие дети. Маткапитал не индексировался с 2015 года.