Девушка, которой муж отрубил руки, снова собирается замуж

О жизни после страшного инцидента Маргарита Грачева рассказала в своей книге Фото: страница Маргариты Грачевой в Instagram, @margoritka1211

Маргарита Грачева, которой бывший супруг изрубил кисти рук, объявила о намерении выйти замуж. Об этом девушка рассказала в своей книге «Счастлива без рук».

«Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Пока я не хочу это афишировать», — рассказала «Комсомольской правде» Маргарита Грачева. По словам девушки, ее мама уже знакома с мужчиной. Избранник сделал Грачевой предложение, которое она приняла, однако свадьба состоится не в этом году. При этом Маргарита Грачева отметила, что не собирается скрываться от бывшего мужа, когда тот выйдет из колонии.

Бывший супруг Маргариты Грачевой, Дмитрий Грачев, в декабре 2017 года после известия, что жена хочет с ним развестись, отвез ее в лес, где топором изрубил женщине кисти рук, напоминает агентство Nation News. Позже Грачев был приговорен судом к 14 годам колонии строгого режима, также возбуждено уголовное дело в отношении участкового, не реагировавшего на сообщения Маргариты Грачевой об угрозах со стороны мужа, пишет «Пятый канал». После инцидента Маргарита Грачева перенесла множество операций: одну кисть удалось пришить, вместо второй — протез, передает «Национальная служба новостей».