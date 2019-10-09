Человека челябинского губернатора представят руководству страны

Маргарита Павлова сегодня предстанет перед Валентиной Матвиенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-омбудсмена Челябинской области Маргариту Павлову 9 октября официально представят членам Совета Федерации и вручат удостоверение сенатора на заседании верхней палаты российского парламента. Об этом сообщила «URA.RU» она сама.

«О назначении будет объявлено на заседании в Москве. В этот же день мне должны вручить удостоверение сенатора», — пояснила она агентству. Также должен проясниться вопрос, в каком из комитетов Совфеда Павлова будет работать.

В Совете Федерации Павлова по инициативе губернатора Алексея Текслера будет представлять исполнительную власть региона. Заксобрание области утвердило ее отставку с должности уполномоченного по правам человека 26 сентября. В понедельник она вылетела в Москву, чтобы уладить последние формальности.

В Челябинской области Павлова работала ведущей телевидения, уполномоченным по правам ребенка и «взрослым» омбудсменом. В сенаторскую тройку Текслера она вошла наряду с лидером региональной «Справедливой России» Валерием Гартунгом и председателем Заксобрания области Владимиром Мякушем.