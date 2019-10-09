Крупные банки обвинили в корысти источник новостей об утечках данных клиентов

Представители крупных российских банков считают, что источник, сообщающий о массовых утечках данных, предвзят в их отношении. Кредитные организации связывают это с отказом в сотрудничестве.
Как уточняют банки, в этом году об утечках персональных данных клиентов журналистам в большинстве случаев сообщала компания DeviceLock, занимающаяся защитой корпоративной информации и конфиденциальных сведений. Представители Альфа-банка, «Открытия» и Тинькофф-банка заявляют, что сообщения в СМИ о компрометации данных из их систем появлялись после отказа от сотрудничества с DeviceLock.
«Сбербанк, вокруг которого скандал разгорелся на прошлой неделе, также ранее отвергал оферту, следует из его переписки с DeviceLock. При этом в самой IT-компании опровергли заявления о связи отказов в сотрудничестве с сообщениями о компрометации банковских систем», — передают «Известия».
Эксперты издания отмечают, что репутация банков сильно страдает от сообщений в СМИ об утечках. Однако правовых оснований для претензий к DeviceLock у организаций нет.
Ранее Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает по меньшей мере 200 клиентов, напоминает агентство Nation News. В свою очередь продавцы украденных данных утверждали, что владеют данными о 60 миллионах карт.
Злоумышленником оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который в силу обязанностей имел доступ к базам данных. О поиске виновного рассказал глава Сбербанка Герман Греф.