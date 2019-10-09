08 октября 2019

Челябинский губернатор объяснил публичность своей супруги

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на участке для голосования на Едином дне голосования 2019. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Ирина Текслер участвует в социальных мероприятиях по собственной инициативеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, что не ставил перед своей супругой Ириной Текслер задачу заниматься социальными проектами. Как сообщил корреспонденту «URA.RU» глава региона, участие в детских соревнованиях и благотворительных мероприятиях — ее личное желание.

«В первую очередь, это лично желание супруги. Она у меня человек с активной жизненной и социальной позицией. Доля нее это не вновь. Я, естественно, одобряю это. Так что все вполне естественно. Никаких задач перед ней не стоит. Это чисто человеческое отношение к социальным вопросам, которые существуют», — отметил губернатор.

Ирина Текслер — единственная первая леди региона, которая стала посещать социальные и благотворительные мероприятия. Как супруга губернатора рассказала в эксклюзивном интервью для читателей «URA.RU», она не собирается заниматься бизнесом и рассматривает возможность участия в социальных проектах.

Ирина Текслер на открытии фестиваля детского дворового футбола Метрошка. Челябинск
Ирина Теслер с сыном Михаилом Текслером на детском футбольном турнире дворовых команд
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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