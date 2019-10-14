В Екатеринбурге подвели итоги опроса по храму Екатерины

Опрос о месте для храма прошел 13 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Избирательная комиссия Екатеринбурга на заседании утвердила итоговый протокол опроса по месту строительства храма Святой Екатерины, сообщает корреспондент «URA.RU».

По итогам опроса за площадку бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 проголосовали 56008 человек, а за территорию за Макаровским мостом — 38361 человек, сообщил председатель горизбиркома Вадим Антошин.

Утвержденный протокол, а также сшитые и пронумерованные опросные листы будут направлены в городскую думу, где будут храниться в течение года после опроса. Гордума в соответствии с регламентом должна будет рассмотреть протокол и принять по нему решение, пояснил Антошин.

Всего в опросе, который прошел 13 октября, приняли участие 97,5 тысячи екатеринбуржцев. Явка составила 8,98%. Голосование продолжалось с 8 до 20 часов на 51 опросном пункте.