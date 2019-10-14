Во втором в 2019 году конкурсе для некоммерческих организаций на предоставление президентских грантов приняло рекордное число организаций. Как рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, возглавляющий координационный совет конкурса, его победителями стали 2,1 тысячи организаций, большинство их низ — представители регионов.
«У нас рекордное количество [участников конкурса] в этом году», — приводит слова Кириенко ТАСС. «У нас получается 87% проектов, получивших финансирование, — это нестоличные организации, малые регионы. У нас растет общее количество. Из 2128 больше тысячи [победителей] — малые города, сельские поселения, населенные пункты», — цитирует его РИА «Новости».
Кириенко добавил, что между победителями конкурса президентских грантов будет распределено 4,35 миллиарда рублей, еще 2,5 миллиарда поступят на счета НКО от представителей бизнеса. «Пока шла работа через [нескольких] грантооператоров, у нас максимальное количество участвующих НКО было около 11-12 тысяч. Сейчас в два раз больше — 22 тысяч», — отметил Кириенко.
Параллельно с конкурсом президентских грантов сегодня прошел финал конкурса Минобрнауки на развитие уникальных научных установок. Его победителями стали восемь научных организаций, каждая из которых в течение двух лет получит 87,5 миллионов рублей. По условиям конкурса, на эти деньги они должны реализовать научные проекты, аналогам которых нет в России, сообщили в пресс-службе министерства.