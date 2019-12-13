При ответе на вопрос Собчак Регина Тодоренко отшутилась Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко не смогла назвать столицу Свердловской области в интервью на youtube-канале «Осторожно, Собчак!».

В конце интервью в рамках рубрики «Суперигра» журналистка Ксения Собчак устроила для Тодоренко географический диктант. Изначально она спрашивала ведущую телеканала «Пятница» про столицы других стран, а после перешла на субъекты Российской Федерации. Однако Тодоренко не смогла ответить на вопрос, какой город является административным центром Свердловской области. «Спасибо огромное. Я могу уже идти?», — с улыбкой на лице пошутила она.

Помимо этого, Собчак решила проверить, знает ли собеседница города федерального значения, которые имеют особый статус в составе РФ. А также поинтересовалась, в каких регионах находятся Чита и Биробиджан. Но девушка не смогла ответить ни на один вопрос. «Нельзя пасть так низко. Я теряю авторитет, у меня прямо сейчас рейтинг падает», — с иронией заключила Тодоренко. При этом и сама Собчак призналась, что знает ответы не на все вопросы.