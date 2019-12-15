В Японии придумали, как вернуть все Курильские острова

В Японии призывают аннулировать отказ от Курильского архипелага Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На переговорах с Москвой Токио должен ясно обозначить, что весь Курильский архипелаг является японской территорией. Так считает председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

«Необходимо аннулировать [Сан-Францисский] мирный договор, в котором признается отказ от Курильского архипелага», — заявил в интервью газете Yomiuri Shimbun Кадзуо Сии. По его мнению, Япония может добиться возвращения островов южной части Курил. Однако это будет возможно в том случае, если в ходе переговоров будет звучать позиция, что весь архипелаг, включая его северную часть, является японской территорией.

Также председатель Коммунистической партии Японии отметил, что на российско-японских переговорах по территориальному вопросу Москва отвергла идею Токио о передаче двух южных островов. В результате Япония была вынуждена пойти на уступки и забыть о своей позиции с требованием о передаче четырех островов.