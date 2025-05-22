Нетаньяху дал поручение после убийства двух израильских дипломатов в США

Нетаньяху поручил бороться с клеветой после убийства израильских дипломатов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нетаньяху высказался после убийства сотрудников израильского посольства
Нетаньяху высказался после убийства сотрудников израильского посольства Фото:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на убийство двух израильских дипломатов в США, поручив соответствующим службам принять меры для борьбы с проявлениями клеветы и ненависти против Израиля. Об этом сообщают израильские telegram-каналы

«Кровная клевета против Израиля проливает кровь, с ней нужно бороться и искоренять ее», — заявил Нетаньяху, подчеркивая, что подобные обвинения и дезинформация приводят к реальным трагедиям. Его слова передает telegram-канал «Аль-Джазира».

Ранее в здании Столичного еврейского музея в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой. Среди погибших — сотрудники израильского посольства в США. Мотивы преступления пока не разглашаются. На месте происшествия ведут работу представители полиции и ФБР. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон охарактеризовал случившееся как «подлый акт антисемитского терроризма».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на убийство двух израильских дипломатов в США, поручив соответствующим службам принять меры для борьбы с проявлениями клеветы и ненависти против Израиля. Об этом сообщают израильские telegram-каналы «Кровная клевета против Израиля проливает кровь, с ней нужно бороться и искоренять ее», — заявил Нетаньяху, подчеркивая, что подобные обвинения и дезинформация приводят к реальным трагедиям. Его слова передает telegram-канал «Аль-Джазира». Ранее в здании Столичного еврейского музея в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой. Среди погибших — сотрудники израильского посольства в США. Мотивы преступления пока не разглашаются. На месте происшествия ведут работу представители полиции и ФБР. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон охарактеризовал случившееся как «подлый акт антисемитского терроризма».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...