Командир «Ахмата» Алаудинов: эшелоны обороны ВСУ осыпаются везде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Алаудинова, российские подразделения ведут наступательные действия практически по всей линии фронта
По словам Алаудинова, российские подразделения ведут наступательные действия практически по всей линии фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удерживать всю линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Противник, в принципе, понимает, что он уже не в состоянии удерживать всю эту линию. У него везде реально осыпаются эшелоны обороны», — заявил Алаудинов РИА Новости. По его словам, российские подразделения ведут активные наступательные действия практически по всей линии фронта. Противник вынужден реагировать на сложившуюся ситуацию.

В условиях обострения обстановки украинские власти проводят массовую эвакуацию мирного населения. По данным начальника областной военной администрации Олега Григорова, почти 65% жителей 202 населенных пунктов Сумской области уже были эвакуированы. Подобные меры ранее принимались и в других регионах, включая Авдеевку и Харьковскую область, где из некоторых районов выехало большинство жителей.

Сумская область Украины, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, остается одной из наиболее напряженных зон. Областной центр Сумы находится всего в тридцати километрах от российской границы. Через город проходит важная транспортная артерия, связывающая его с российским городом Суджа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удерживать всю линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Противник, в принципе, понимает, что он уже не в состоянии удерживать всю эту линию. У него везде реально осыпаются эшелоны обороны», — заявил Алаудинов РИА Новости. По его словам, российские подразделения ведут активные наступательные действия практически по всей линии фронта. Противник вынужден реагировать на сложившуюся ситуацию. В условиях обострения обстановки украинские власти проводят массовую эвакуацию мирного населения. По данным начальника областной военной администрации Олега Григорова, почти 65% жителей 202 населенных пунктов Сумской области уже были эвакуированы. Подобные меры ранее принимались и в других регионах, включая Авдеевку и Харьковскую область, где из некоторых районов выехало большинство жителей. Сумская область Украины, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, остается одной из наиболее напряженных зон. Областной центр Сумы находится всего в тридцати километрах от российской границы. Через город проходит важная транспортная артерия, связывающая его с российским городом Суджа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...