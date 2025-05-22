Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удерживать всю линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Противник, в принципе, понимает, что он уже не в состоянии удерживать всю эту линию. У него везде реально осыпаются эшелоны обороны», — заявил Алаудинов РИА Новости. По его словам, российские подразделения ведут активные наступательные действия практически по всей линии фронта. Противник вынужден реагировать на сложившуюся ситуацию.
В условиях обострения обстановки украинские власти проводят массовую эвакуацию мирного населения. По данным начальника областной военной администрации Олега Григорова, почти 65% жителей 202 населенных пунктов Сумской области уже были эвакуированы. Подобные меры ранее принимались и в других регионах, включая Авдеевку и Харьковскую область, где из некоторых районов выехало большинство жителей.
Сумская область Украины, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, остается одной из наиболее напряженных зон. Областной центр Сумы находится всего в тридцати километрах от российской границы. Через город проходит важная транспортная артерия, связывающая его с российским городом Суджа.
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