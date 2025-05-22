Superjob: курьеры зарабатывают больше рабочих и айтишников

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Курьеры получают в четыре раза больше рабочих
Курьеры получают в четыре раза больше рабочих Фото:

Курьеры в России начали зарабатывать больше не только рабочих, но и IT-специалистов. Об этом сообщил глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.

«...курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих...» — сказал Захаров. Его слова передает «Газета.Ru». Так, если доход курьеров превышает заработок рабочих, а зарплата рабочих, в свою очередь, выше, чем у специалистов IT-сферы, то курьеры получают больше как рабочих, так и айтишников.

По словам специалиста, на начало марта годовой прирост заработных плат оказался выше всего у инженерно-технических специалистов и работников промышленных предприятий — 15,8% и 15,5% соответственно. IT-специалисты заняли лишь третью позицию по темпам увеличения доходов.

Ранее в Госдуме попросили не сравнивать зарплаты учителей и курьеров, пишет «Национальная служба новостей». По словам члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, курьеры зачастую работают сменами по 12 часов, при этом контроль за их рабочим графиком практически отсутствует.

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Курьеры в России начали зарабатывать больше не только рабочих, но и IT-специалистов. Об этом сообщил глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров. «...курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих...» — сказал Захаров. Его слова передает «Газета.Ru». Так, если доход курьеров превышает заработок рабочих, а зарплата рабочих, в свою очередь, выше, чем у специалистов IT-сферы, то курьеры получают больше как рабочих, так и айтишников. По словам специалиста, на начало марта годовой прирост заработных плат оказался выше всего у инженерно-технических специалистов и работников промышленных предприятий — 15,8% и 15,5% соответственно. IT-специалисты заняли лишь третью позицию по темпам увеличения доходов. Ранее в Госдуме попросили не сравнивать зарплаты учителей и курьеров, пишет «Национальная служба новостей». По словам члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, курьеры зачастую работают сменами по 12 часов, при этом контроль за их рабочим графиком практически отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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