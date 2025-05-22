Superjob: курьеры зарабатывают больше рабочих и айтишников

Курьеры в России начали зарабатывать больше не только рабочих, но и IT-специалистов. Об этом сообщил глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.
«...курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих...» — сказал Захаров. Его слова передает «Газета.Ru». Так, если доход курьеров превышает заработок рабочих, а зарплата рабочих, в свою очередь, выше, чем у специалистов IT-сферы, то курьеры получают больше как рабочих, так и айтишников.
По словам специалиста, на начало марта годовой прирост заработных плат оказался выше всего у инженерно-технических специалистов и работников промышленных предприятий — 15,8% и 15,5% соответственно. IT-специалисты заняли лишь третью позицию по темпам увеличения доходов.
Ранее в Госдуме попросили не сравнивать зарплаты учителей и курьеров, пишет «Национальная служба новостей». По словам члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, курьеры зачастую работают сменами по 12 часов, при этом контроль за их рабочим графиком практически отсутствует.
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