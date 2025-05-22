Платформа, ставшая важным социальным лифтом в РФ, отмечает семилетие

Платформа «Россия — страна возможностей» отмечает свой семилетний юбилей. За это время проекты платформы объединили участников из всех 89 регионов России и 150 стран мира. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
«„Россия — страна возможностей“, созданная по поручению президента России Владимира Путина, отмечает семилетие», — говорится в пресс-релизе проекта. Платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад. В их числе — такие известные инициативы, как «Лидеры России», «Я — профессионал», «Флагманы образования» и «ТопБЛОГ». Всего участниками проектов стали более 25 миллионов человек.
«Россия — страна возможностей» предоставляет россиянам и жителям зарубежных стран уникальные шансы для самореализации. За семь лет миллионы участников получили возможность поступить в ведущие вузы, найти интересную профессию, построить карьеру, попасть на государственную службу и стать частью масштабных образовательных и социальных инициатив.
По словам генерального директора платформы Андрея Бетина, важнейшей ценностью является не только предоставление возможностей, но и совместное их создание с участниками. Многие выпускники проектов становятся инициаторами новых направлений, формируя экосистему развития для всей страны. Платформа активно поддерживает идеи, креатив и стремление работать на благо общества.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что уникальные методики и алгоритмы проведения кадровых конкурсов, разработанные в рамках платформы, были взяты на вооружение зарубежными странами. К примеру, конкурс «Юкселиш» в Азербайджане и «Команда Абхазии» в Абхазии реализуются по российским моделям.
Главная миссия платформы — создание будущего России через открытие равных возможностей для каждого. Независимо от места проживания, профессии или социального положения, любой желающий может получить доступ к инструментам для личного и профессионального развития.
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