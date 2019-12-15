Мясников из «Уральских пельменей» рассказал, почему обиделся на екатеринбуржцев

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников поделился впечатлениями со своего сольного концерта в Екатеринбурге. В своем Instagram артист пожаловался на то, что екатеринбуржцы не любят его песни, поэтому в родном городе он планирует выступать реже.
«На первом концерте в Екатеринбурге 13 декабря еще раз убедился в том, что меньше всего мои песни интересны в Екатеринбурге, их тут не любят. Совсем», — написал Мясников в соцсети. Артист добавил, что после неудачного концерта будет реже выступать в Екатеринбурге или совсем откажется от концертов в родном городе. При этом Мясников добавил, что продолжит петь свои песни в других городах и рассказал о концертах, которые планирует дать в декабре и январе. По его словам, их стоит посетить тем, кто любит «добрые, душевные, немного веселые, но не пошлые песни».
Корреспондент «URA.RU» связался с концертным директором артиста, однако тот не смог дозвониться до самого Мясникова, чтобы предоставить более развернутый комментарий.
Ранее участник шоу «Уральские пельмени» анонсировал клип на свою песню «Девяностые», в котором он одновременно предстал в образе поп-звезды и нового русского. Ролик снимали в екатеринбургском баре «Огонек».