Мэрия Екатеринбурга и гордума неожиданно вышли из конфликта на знаковом заседании

Заседание закончилось за рекордное время — 30 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли бюджет города на 2020 год. Голосование за главный финансовый документ прошло без доклада и при минимальном количестве вопросов в адрес городских властей, передает корреспондент «URA.RU» из зала заседаний.

Отказаться от доклада и. о. начальника департамента финансов Ольги Сысолятиной предложил депутат Константин Киселев. «Мы все это слышали на комиссиях», — обосновал он. Думское большинство поддержало идею. После этого у спикера думы Игоря Володина спросили, когда состоится собрание депутатов по поводу перераспределения 29,219 миллиона рублей на ремонт школ. Володин в ответ заявил, что депутаты соберутся «не раньше января».

Кроме того, на заседании перенесли вопрос о ежегодном отчете главы Екатеринбурга Александра Высокинского из-за того, что, по мнению депутатов, вопрос требует дополнительной проработки. В итоге заседание продлилось менее получаса. «Это, наверное, самое короткое заседание в истории», — отметил Володин.

Как писало «URA.RU», в начале декабря пять из восьми комиссий думы отказались принимать предложенный мэрией проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год. После этого областные власти провели с мэрией и гордумой переговоры, по итогам которых проект документа был скорректирован в пользу отдельных статей — в частности, расходы на СМИ, переселение из ветхого и аварийного жилья, а также здравоохранение.