Путин наградил уральца, который 16 лет следит за СМИ

Александр Ермаков работает в системе государственного надзора последние 16 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой замглавы уральского отделения Роскомандзора Александра Ермакова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«За заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Ермакова Александра Александровича», — говорится в документе.

Кроме того, за «вклад в развитие парламентаризма» грамотой президента также награжден свердловский депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Александр Ермаков с февраля прошлого года исполняет обязанности главы управления Роскомнадзора по УрФО, однако формально с 2013 года он работает в статусе замруководителя подразделения. На сайте ведомства говорится, что «профессиональную деятельность в системе государственного надзора и контроля» Ермаков начал в 2003 году.