Вице-губернатор Ямала взялась за самый скандальный район округа

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова провела несколько совещаний в поселке Тазовский о развитии всего Тазовского района. В повестке мероприятий была судьба села Газ-Сале, которое расселят по результатам опроса среди местных жителей. Об этом «URA.RU» сообщил источники, знакомые с ситуацией.
«Вице-губернатор на прошлой неделе была с рабочей поездкой в поселке Тазовский. Проведено несколько совещаний относительно развития непосредственно всего Тазовского района, в том числе и села Газ-Сале. На данный момент подведены итоги опроса населения села, где 85% жителей выразили желание переехать за пределы населенного пункта», — пояснил инсайдер в правительстве Ямала.
Один из собеседников агентства отметил, что поселок Газ-Сале планируют расселять в течение трех лет, несмотря на заявления местных властей. «Всех, кто хочет уехать из Тазовского района, переселят либо в Новый Уренгой, либо же на юг Тюменской области. После Газ-Сале пойдут на расселение еще несколько поселков, но каких — пока не известно», — отметил собеседник «URA.RU», знакомый с ситуацией в муниципалитете.
Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время общения с ямальцами заявил о намерении приехать в село и лично пообщаться с жителями. Он добавил, что в случае расселения жителей Газ-Сале власти будут опираться на принцип полной справедливости.
Тазовский район отличается большим количеством скандалов. Это и ряд уголовных дел против бывших чиновников, и скандал в интернате, где дети избивали педагогов, и шумиха вокруг дела сына председателя райдумы Ольги Борисовой, который осужден за хранение наркотиков.