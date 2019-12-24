Онищенко объяснил, как распространяется вирус, которым заражены 30% домашних животных на Урале

Домашние питомцы заражаются эхинококкозом из-за диких животных, рассказал «URA.RU» депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Ранее стало известно, что треть собак в нескольких российских регионах заражены эхинококкозом, который опасен для человека.
«Это как бешенство: если болеют дикие животные, то и домашние потом [заражаются]», — пояснил он. По его словам, эхинококкоз является «биологическим тупиком в природе» и для человека такая болезнь очень опасна. Локализация может произойти как в мышцах, так и в органах.
Причиной распространенности заболевания является высокая пораженность этой болезнью хищников, отметил Онищенко. «Обстановку должны контролировать ветеринарные службы, а они у нас деградируют и не занимаются своими прямыми обязанностями», — добавил он. По словам депутата, на неблагополучных территориях ведется очень мало работ по предотвращению развития болезни.
Как писало «URA.RU», эхинококкозом заражены треть собак на Урале, Северном Кавказе, Дальнем Востоке и в Иркутской области. В Роспотребнадзоре отметили, что речь идет не только о бездомных животных, но и о домашних питомцах. В случае заражения человека, заболевание может вызвать осложнения и привести к летальному исходу.