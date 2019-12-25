Россия вернется к проекту американской окололунной станции

Дмитрий Рогозин заявил о возобновлении переговоров с американскими коллегами Фото: Официальный сайт Президента РФ

Россия вернется к переговорам о проекте американской лунной станции Gateway. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах», — цитирует Рогозина РИА «Новости». По его словам, для России важны вопросы, связанные с принципами, которые работают при принятии сложных решений, пишет Vse42.Ru.

Соглашение о создании окололунной станции было заключено между «Роскосмосом» и США в 2017 году. Рогозин заявлял, что создание такой станции возможно только на условиях равноправия. Обсудить сотрудничество между странами планировалось в октября 2018 года, однако потом переговоры перенесли на февраль 2019 года.

Из-за переноса встречи появились слухи, что «Роскосмос» откажется от совместной работы над окололунной станцией. Однако официальный представитель Роскосмоса опроверг эту информацию.