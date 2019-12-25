В Минкомсвязи ответили на сообщения о сбоях в работе аэропортов из-за «устойчивого рунета»

В Минкомсвязи опровергли информацию о сбоях в работе аэропортов из-за тестирования работы «устойчивого рунета».
«В процессе учений аэропорты не отключались», — заявил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков агентству «Москва».
Ранее «URA.RU» писало о сбоях в работе аэропортов на фоне тестирования «устойчивого рунета». Инсайдер в одной из авиакомпаний сообщил агентству, что интернет отключился на несколько часов в ряде российских аэропортов. Также в авиакомпаниях наблюдались проблемы с работой сервисов по отслеживанию билетов и перемещений пассажиров. Редакция «URA.RU» направляла запрос в Минкомсвязи РФ с просьбой прокомментировать связь отключения интернета с тестированием «устойчивого рунета», но на момент публикации ответ не был получен.
Мероприятия по тестированию проводились в рамках закона «об устойчивом рунете». В Минкомсвязи ранее подчеркивали, что тестирование проходило в специально выделенных зонах и потому обычные пользователи не испытывали на себе проблем с доступом в интернет.
Поправки в закон «О связи» и «Об информации», предлагающие обеспечение устойчивого функционирования российского сегмента интернета вступили в силу 1 ноября 2019 года. Подобные учения предусматриваются положениями закона.