В Минкомсвязи ответили на сообщения о сбоях в работе аэропортов из-за «устойчивого рунета»

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Аэропорт
Пресс-секретарь ведомства опроверг сбои в аэропортах и сервисахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Минкомсвязи опровергли информацию о сбоях в работе аэропортов из-за тестирования работы «устойчивого рунета».

«В процессе учений аэропорты не отключались», — заявил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков агентству «Москва».

Ранее «URA.RU» писало о сбоях в работе аэропортов на фоне тестирования «устойчивого рунета». Инсайдер в одной из авиакомпаний сообщил агентству, что интернет отключился на несколько часов в ряде российских аэропортов. Также в авиакомпаниях наблюдались проблемы с работой сервисов по отслеживанию билетов и перемещений пассажиров. Редакция «URA.RU» направляла запрос в Минкомсвязи РФ с просьбой прокомментировать связь отключения интернета с тестированием «устойчивого рунета», но на момент публикации ответ не был получен.

Мероприятия по тестированию проводились в рамках закона «об устойчивом рунете». В Минкомсвязи ранее подчеркивали, что тестирование проходило в специально выделенных зонах и потому обычные пользователи не испытывали на себе проблем с доступом в интернет.

Поправки в закон «О связи» и «Об информации», предлагающие обеспечение устойчивого функционирования российского сегмента интернета вступили в силу 1 ноября 2019 года. Подобные учения предусматриваются положениями закона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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