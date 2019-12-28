Российским чиновникам напомнили о запрете подарков на Новый год

Любой подарок от друзей могут расценить как взятку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновникам Приморья запретили получать и делать подарки перед Новым годом. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

В ведомстве напомнили, что подарок на рабочем месте может быть расценен как взятка. «Воздержаться стоит от безвозмездного получения услуг, имущества, в том числе и во временное пользование», — говорится в сообщении.

О запрете напомнили также чиновникам Югры. На сайте регионального управления Роспотребнадзора госслужащим пояснили, что получение подарков во внеслужебное время от друзей и знакомых является нарушением антикоррупционного законодательства.

В начале декабря Минтруд направил в федеральные госорганы, высшие органы исполнительной власти субъектов РФ, Банк России, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации напоминание о запрете на получение подарков для чиновников. Если запрет будет нарушен, госслужащего могут уволить, напоминает агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» писало, какие подарки дарили чиновникам с 1990-х годов и какие правила действуют при выборе презента госслужащему сегодня.