В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

Благосостояние россиян перестало сокращаться, а экономика сохраняет устойчивость. Именно это, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, является главным достижением страны в 2019 году.
«Основная цель — благосостояние людей. По объективным причинам уровень благосостояния или топтался на месте или сокращался последние 3-4 года. В этом году тенденцию удалось остановить», — заявил Песков во время ежедневного конференц-колла. Также Песков отметил, что несмотря на «недружественную атмосферу», российская экономика сохраняет свою устойчивость. Главной неудачей Кремль считает темпы благосостояния россиян. «Об этом все говорят», — заключил пресс-секретарь.
В Минэкономразвития спрогнозировали, что рост ВВП России по итогам 2019 года составит 1,3 процента, передают «Дни.ру». Эту же информацию в ходе общения с прессой озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев, напоминает «Национальная служба новостей».