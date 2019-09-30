«Солдат Тунгусова» запустил новый план отставки Высокинского

В июне депутаты были недовольны работой Высокинскому, но не смогли поставить мэру оценку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дума Екатеринбурга готовит механизм для контроля мэра: депутаты рассмотрят проект положения, устанавливающего правила ежегодного отчета главы города. Документ нарушит сложившееся в городе равновесие между двумя ветвями власти и перераспределит полномочия в пользу группы авторитетных бизнесменов, контролирующей муниципальный парламент.

Ежегодный отчет главы города — традиция, которой следовали мэры с конца девяностых годов. Экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий делал это на основании областного законодательства. Его доклады носили произвольный и довольно формальный характер, депутаты критиковали бывшего градоначальника, но не имели права требовать его отставки. В начале 2010-х ежегодная отчетность мэров была закреплена на федеральном уровне, а депутаты получили право дважды ставить главам «неуд» и запускать после этого процедуру отставки градоначальников. Именно по этом правилам отчитывался перед думой Екатеринбурга экс-мэр Евгений Ройзман.

Аркадий Чернецкий не воспринимал депутатов Екатеринбурга всерьез Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2018 году из Устава Екатеринбурга были исключены строки о всенародных выборах мэра. Новый глава города Александр Высокинский выступал перед депутатами с отчетом за 2018 год в произвольной форме, самостоятельно определяя, что должно содержаться в документе. Отчасти поэтому депутаты решили не признавать работу мэра неудовлетворительной. Дума не стала ставить главе оценку в принципе. «Раз нет правил, говорящих какие сведения и в какой форме должен предоставлять мэр, его не за что и критиковать», — пояснил собеседник «URA.RU».

Ситуацию намерен исправить депутат Дмитрий Сергин, ранее считавшийся активным членом команды бывшего первого заместителя свердловского губернатора Владимира Тунгусова (прозвище народного избранника — «солдат Тунгусова»). Он представил коллегам проект нового положения об отчетности мэра. В нем содержится длинный список вопросов, которые должны освещаться в ежегодных посланиях мэра. Некоторые из них, например, «обеспечение гарантий прав в сфере социальной защиты», находятся в ведении областного правительства. А требование депутатов направлять им вместе с ежегодным отчетом мэра результаты общественного обсуждения доклада вообще не соответствует законодательству.

В июне Высокинский сам определял, что войдет в его доклад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В проекте решения также говорится, что депутаты получат право признавать неудовлетворительной деятельность отраслевых органов мэрии, требовать, чтобы мэр в кратчайшие сроки предпринял меры по корректировке их работы. Документ даже наделяет депутатов правом налагать на чиновников дисциплинарные взыскания и давать мэру обязательные для исполнения поручения. Наиболее строгое нововведение — признание деятельности главы города неудовлетворительной в случае невнесения им отчета в установленный срок.

Первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик направил в думу развернутый ответ (есть в распоряжении редакции) с критикой предложения Дмитрия Сергина. В частности, в отзыве упоминается позиция комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, что «у представительного органа нет юридически обоснованного права давать обязательные для исполнения поручения главе муниципального образования».

Александр Ковальчик считает требования депутатов неправомерными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-мэр потребовал, чтобы депутаты определили четкий перечень вопросов, которые должны освещаться в ежегодных отчетах. Александр Ковальчик попросил доработать документ с участием специалистов администрации.

Информированный источник в думе Екатеринбурга сообщил «URA.RU», что предложенный Дмитрием Сергиным документ будет одобрен думским большинством в кратчайший срок. Собеседник «URA.RU» не исключил, что после этого депутаты поднимут вопрос о необходимости повторного отчета мэра Высокинского о работе администрации города в 2018 году в соответствии с новым документом.

Володин обещает рассмотреть законопроект до конца октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Если депутаты реализуют этот сценарий, они смогут требовать наложения ответственности на мэра за нарушение любой из указанных в положении норм. Учитывая большой объем документа, придраться можно будет к любой мелочи. Контролируемая авторитетными бизнесменами группа депутатов рассчитывает, что Высокинский получит первый „неуд“ этой осенью. Таким образом, у депутатов расширяется пространство для давления на мэра — вплоть до угрозы отставки. Это позволяет вести бизнес-переговоры с администрацией с сильной позиции», — поясняет собеседник «URA.RU».

Получить комментарий Дмитрия Сергина не удалось.

Спикер гордумы Игорь Володин дал «URA.RU» следующее пояснение: «Сейчас порядок рассмотрения ежегодных отчетов главы города отсутствует. Мы, как представительный орган власти, обязаны исправить этот факт. Это исключительно организационное решение, не имеющее никакого отношения к политике. Сейчас юридический отдел думы проводит корректировку внесенного Дмитрием Сергиным проекта. После корректировки он будет рассмотрен на заседании городской думы».

Мэр Екатеринбурга не ответил на звонок «URA.RU».