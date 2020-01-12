Брат Ротенберга пытается через суд обязать финские банки обслуживать его счета

Ранее финский суд уже отказался удовлетворить требования Бориса Ротенберга Фото: depositphotos.com

Бизнесмен Борис Ротенберг, брат миллиардеров Романа и Аркадия Ротенбергов, подал иск к нескольким европейским банкам, которые отказываются обслуживать его счета. Это уже второй раз, когда он пытается добиться выполнения своих требований. Если суд не удовлетворит апелляцию Ротенберга, его юристы обратятся в Европейский суд по правам человека.

«Все европейские банки ожидают прецедентного решения окружного суда Хельсинки по иску бизнесмена Бориса Ротенберга к [банкам] Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank», — приводит Bloomberg слова адвоката бизнесмена Якоба Бернхофта. Ротенберг добивается, чтобы финские банки продолжили обслуживать его счета и выплатили ему компенсацию в 70 тысяч евро.

Поводом для его обращения стало то, что из-за угрозы вторичных санкций США банки отказали ему в совершении денежных операций. Так, например, Ротенберг не смог выплатить налоги в финский бюджет.

Юристы бизнесмена ссылаются на то, что Ротенберг является гражданином Финляндии, а потому может пользоваться финансовыми услугами местных банков. Также, по их мнению, это противоречит базовым правам человека.

Другие европейские банки ждут решения финского суда, чтобы понять, как работать в похожей ситуации. Сейчас в скандинавской банковской системе нет обычая, при котором можно обязать банки не обрабатывать подозрительные денежные операции.

Ранее семья Ротенбергов заняла второе место в рейтинге богатейших семейных кланов России по версии Forbes. Их совокупное состояние оценивается в 5,65 млрд долларов.