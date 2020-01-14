Руководитель благотворительного фонда «Улыбка ребенка» Александр Ильин опроверг информацию о том, что фонд растратил 45 миллионов рублей на реставрацию храмов. В беседе с «Ридусом» он ответил на обвинения СМИ и прокомментировал сообщения о ликвидации фонда.
Глава фонда считает, что СМИ занимаются дискредитацией благотворительной деятельности в целом, из-за чего многие дети могут остаться без нужной им помощи. «У фонда за все время не было столько денег. В СМИ представляют все так, будто мы украли эти деньги, подарили. Мы действительно дали деньги епархии, но епархия все вернула», — заявил Ильин.
Он также опроверг информацию о том, что благотворительная организация была замешана в каких-либо мошеннических схемах, и заверил, что фонд продолжает работать в штатном режиме. Банковские счета организации не заблокированы, благотворительные взносы принимаются, социальные сети продолжают обновляться.
Ранее суд постановил, что организация «осуществляла деятельность, противоречащую уставным целям», растрачивая средства на нужды храмов и 12 ноября вынес постановление о ликвидации фонда «Улыбка ребенка». Глава фонда заявил, что организация не согласна с решением суда и уже подала апелляционную жалобу.
Фонд «Улыбка ребенка» был основан в 2010 году в Нижнем Новгороде. Он специализируется на помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, а также несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию.