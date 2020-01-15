Мэр Перми провел кадровые перестановки

Дмитрий Самойлов сменил нескольких сотрудников в структурах мэрии Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Ильдар Хайдаров покинул должность начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми. На его место назначена Илюса Збруева. Соответствующее распоряжение подписал глава города Дмитрий Самойлов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Кроме того, сменился директор городской муниципальной службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Назначенного на эту должность в декабре 2019 года Льва Третьякова сменила Жанна Редлер.

«Жанна Редлер приступила к исполнению обязанностей директора службы с 13 января. Документы по назначению Илюсы Збруевой оформляются», — уточнили агентству в пресс-службе городской администрации, добавив, что куратором обоих указанных учреждений назначен вице-мэр Перми Виктор Агеев. Ранее Збруева занимала должность замначальника городского департамента дорог и благоустройства.

«URA.RU» писало, что в 2019 году в Перми произошло несколько нападений безнадзорных собак на жителей города. После этого власти приняли решение усилить работу по отлову собак и сменили директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».