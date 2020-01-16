Михалков ответил Жириновскому на его идею сократить гимн России

Никита Михалков предложил лидеру ЛДПР уйти на политическую пенсию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер Никита Михалков отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить гимн России. По мнению Михалкова, гораздо логичнее заменить самого политика.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», — приводит слова режиссера РИА «Новости». Других пояснений относительно идеи Жириновского деятель культуры не дал. Ранее брат Михалкова — режиссер Андрей Кончаловский заявил, что в теории гимн, написанный их отцом Сергеем Михалковым, мог быть короче, но тогда из произведения могли бы выпасть важные государственные постулаты, сообщает «Пятый канал».

Как напоминает портал Vse42.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил профильному комитету Госдумы сократить гимн РФ до трех куплетов и одного припева. Политик считает, что при исполнении трех припевов трудности могут испытывать пожилые люди, женщины и дети.