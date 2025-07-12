Одну из популярных российских соцсетей обвинили в продвижении Пугачевой и Меладзе

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин возмутился тем, что одна из популярных российских социальных сетей продвигает треки артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции. В качестве примера он привел песни Аллы Пугачевой, Светланы Лободы и Валерия Меладзе, которые, по его словам, являются «предателями Родины».
«Это что? Провокация, саботаж, круговая порука либеральных кружков!? Это же однозначная поддержка этих артистов! Предлагать их в рекомендациях на первых же вкладках — верх цинизма, безнаказанности и подлости!», — написал Бородин в своем telegram-канале.
Он также выразил возмущение тем, что в музыкальных подборках сервиса появились произведения таких артистов, как Алла Пугачева, Светлана Лобода и Валерий Меладзе. По его словам, такие рекомендации могут расцениваться как осознанная поддержка уехавших исполнителей. По мнению главы ФПБК, подобная музыкальная политика позволяет артистам, которые покинули Россию, продолжать получать доход от российской аудитории, несмотря на их отъезд из страны. Он считает, что подобные действия требуют реакции со стороны руководства социальной сети и соответствующих ведомств.
Вопрос присутствия музыки уехавших артистов в российских сервисах уже поднимался на высоком уровне: на ПМЭФ-2025 официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что исполнители, покинувшие страну, смогут осознать ценность принадлежности к Родине как семьи, истории и духовной основы. Певец Александр Буйнов также ранее отмечал, что многим из них сложно реализовать себя за границей.
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