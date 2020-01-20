Азата Салихова знают как представителя ближнего круга губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловском правительстве обсуждают аппаратное усиление замгубернатора Азата Салихова. Чиновник, который известен как представитель ближнего круга главы региона, будет присутствовать на трех знаковых мероприятиях недели.

Речь идет о заседаниях коллегий региональных ГУФСИН, прокуратуры и ГУ МВД, на которых будут подводиться итоги 2019 года и ставиться задачи на 2020 год. «Салихов будет присутствовать вместо губернатора. Обычно начальник отправляется на такие собрания без заместителей, поэтому появление там „силового“ заместителя — добрый знак для него», — утверждает источник «URA.RU» в правительстве региона.

Азат Салихов подтвердил журналисту агентства, что будет присутствовать на указанных заседаниях коллегий.

Об усилении замгубернатора в минувшем декабре сообщали анонимные собеседники агентства. В декабрьском выпуске «Инсайдов» речь шла о том, что Азат Салихов начал восстанавливать свои позиции. По одной из версий, в конце 2018 года опытный функционер попал в зону аппаратной турбулентности во время реализации нацпроекта «Умный город», который осуществлялся с задержками и ошибками. По другой версии — из-за неудачного распределения состава комиссий в свежеизбранной гордуме Екатеринбурга, где сложился неудачный дисбаланс сил. Кураторством обоих процессов Азат Салихов и занимался. Некоторое время он не афишировал свою деятельность, но теперь возвращается к публичной работе.