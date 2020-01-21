Пермские чиновники решили забрать детей из семьи, которую коммунальщики оставили без света и тепла

Семью из Губахи (Пермский край) отключили от света и тепла 26 декабря 2019 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники соцзащиты Губахи (Пермский край) предложили Марии Молчановой отдать своих детей пяти и тринадцати лет в патронатную семью. Как сообщила «URA.RU» сама Молчанова, таким образом власть пытается решить проблему с отключением их квартиры от света и тепла.

«Сегодня приходили работники из социальной защиты населения Губахи, не застав нас дома, оставили записку. После звонка встретились в кабинете у начальника. Вместо того чтобы решить проблему со светом, мне предложили отдать детей в патронатную семью на время, пока не решится вопрос», — рассказала «URA.RU» Молчанова. Она также пояснила, что сотрудники соцзащиты предлагали ее семье пожить в гостинице и заявили о том, что она прикрывается детьми для решения проблемы с коммунальщиками.

Молчанова утверждает, что реальных мер по возобновлению подачи электричества в ее квартиру никто не предпринял и их семья продолжает жить без света и тепла (помещение обогревается при помощи электричества) с 26 декабря 2019 года. В пресс-службе мэрии Губахи не ответили на звонок корреспондента «URA.RU», туда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

«URA.RU» рассказывало, что семью с маленькими детьми коммунальщики отключили от электричества в конце декабря. Хозяйка квартиры обратилась в прокуратуру, инспекцию жилнадзора, полицию и к уполномоченному по правам ребенка в Прикамье.