Губернатор Югры поменяла привычки из-за коронавируса

Но данные ранее обещания Наталья Комарова выполнит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова из-за угрозы распространения коронавируса отказалась от поездок за территорию Ханты-Мансийска, а большинство мероприятий на этой неделе пройдут в режиме видео-конференц связи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Губернатор накануне уже провела в формате ВКС заседание антинаркотической комиссии, совместное заседание совета по местному самоуправлению и Комиссии по развитию гражданского общества. Сегодня в таком же режиме пройдут региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции», — добавили в депсвязей.

О том, что Комарова временно приостановит ставшие традиционными командировки по Югре, губернатор рассказала и в своем инстаграм-аккаунте. «К слову об удаленной работе. […] почти все мероприятия буду проводить в онлайн-формате. Мера временная, профилактическая. Технологии 21 века позволяют так организовать работу», — написала глава региона.

При этом в депсвязей отмечают, что некоторые рабочие встречи провести в онлайн-формате не получится. Так на неделе глава региона лично выслушает доклады глав и председателей дум Березовского района, Белоярского района по итогам работы в 2019 году. Уже традиционно встречи будут транслироваться онлайн в Instagram главы региона.

Ранее URA.RU писало, что Комарова до конца марта собирается принять отчеты всех югорских мэров по итогам их работы в 2019 году.