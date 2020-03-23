Девушка уехала на машине со знакомым и исчезла Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арестован подозреваемый в убийстве 19-летней Яны Смирновой. Девушка пропала 28 февраля и лишь спустя почти месяц ее труп нашли в 30 км от Екатеринбурга.

«Сотрудникам Следственного комитета и полиции удалось установить и задержать ранее несудимого гражданина 1989 г. р., неофициально работавшего на автомойке. Ему предъявлено обвинение по статье „убийство“, предусматривающей до 15 лет лишения свободы. В суде уже принято решение об аресте до 13 мая», — рассказал URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что хотя задержанный не был судим, но все же изображал из себя «бывалого». В итоге его разоблачили на детекторе лжи.

По версии следствия, 28 февраля Яна Смирнова выпивала с подругой. Потом их взялся отвезти по домам приятель на своей машине Hyundai. Подругу завезли домой, а Яна поехала с молодым человеком дальше. Больше живой ее никто не видел. 20 марта труп Яны нашли возле поселка Рассоха. Экспертиза показала, что девушка была задушена.

Фотографии с места, где был найден труп Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области