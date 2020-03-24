Местные жители утверждают, что на выходных побоища на этом месте происходят регулярно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания молодых людей устроила массовую драку в центре Челябинска на улице Воровского. Ночной инцидент, в котором приняло участие до полутора десятка человек, зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах звучат крики и матерная брань, парни бьют друг друга на тротуаре под визг девушек. Одного из них противник перебрасывает через ограждение — и тот с высоты нескольких метров падает на ступеньки лестницы, ведущей в подвальное помещение. Одного из дерущихся загнали на дорогу и гонят по проезжей части. В заключительной части видео на месте событий стоит машина скорой помощи с включенными огнями.

«Данное происшествие зарегистрировано. Сейчас проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД.

Пользователи соцсети напоминают, что побоище произошло рядом с тем местом, где 22 февраля — ровно месяц назад — в массовой драке рецидивист зарезал вступившегося за девушку 17-летнего подростка и тяжело ранил его друга. Эту трагедию, расследование которой находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина, и нынешнюю потасовку местные жители связывают с кальянной по адресу Воровского, 61б, которую облюбовали для времяпрепровождения молодые люди.

«Пора закрывать этот вертеп! Мало одного убийства? А жителям как? И почему малолетки пьяные там?», — пишет пользователь Лена Леночка. «Может, закроют, как ещё кого-то завалят», — отвечает ей Kill Dozer. «Я не удивлюсь, если там присутствуют те же самые „бедные“ девочки, из-за которых тогда порезали пацанов», — добавляет Тимур Абдуллаев.