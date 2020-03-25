Первый свердловский министр ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Дмитрий Дегтярев взял больничный на время самоизоляции
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Руководитель министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев находится на самоизоляции после возвращения из отпуска, рассказал источник URA.RU.
Дегтярев подтвердил URA.RU, что находится дома: «Я был в отпуске и сейчас, в соответствии с требованиями, нахожусь в изоляции у себя дома. Оформил больничный на две недели», — заявил Дегтярев.
Карантин чиновника продлится до понедельника, 6 апреля.
Отметим, что Дмитрий Дегтярев входит в состав штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, который создал 18 марта губернатор Евгений Куйвашев, но еще ни разу не посещал его.