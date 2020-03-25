24 марта 2020

Первый свердловский министр ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Cовещание губернатора Свердловской области с главами муниципалитетов региона. Екатеринбург, дегтярев дмитрий
Дмитрий Дегтярев взял больничный на время самоизоляцииФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководитель министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев находится на самоизоляции после возвращения из отпуска, рассказал источник URA.RU.

Дегтярев подтвердил URA.RU, что находится дома: «Я был в отпуске и сейчас, в соответствии с требованиями, нахожусь в изоляции у себя дома. Оформил больничный на две недели», — заявил Дегтярев.

Карантин чиновника продлится до понедельника, 6 апреля.

Отметим, что Дмитрий Дегтярев входит в состав штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, который создал 18 марта губернатор Евгений Куйвашев, но еще ни разу не посещал его.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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