В зале Центрального окружного военного суда аншлаг Фото: URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Центральный окружной военный суд, расположенный в Екатеринбурге, привезли членов преступной группировки. По делу проходит 16 обвиняемых по статьям «убийство», «вымогательство», «разбой».

«В соответствием с ограничениями, которые ввел из-за коронавируса Верховный суд, рассматриваются только дела, требующие неотложных мер. В это деле у обвиняемых подошел срок продления меры пресечения», — сообщил URA.RU Андрей Слепухин, заместитель председателя Центрального окружного военного суда.

Как сообщил URA.RU один из адвокатов, все 16 подсудимых были арестованы до 5 мая. «Однако суд и следствие решили продлить им меру досрочно, а не в конце апреля, когда эпидемия коронавируса может быть пойдет на спад», — заявил инсайдер.

С 1 октября 2019 года в Екатеринбурге начал работать Центральный окружной военный суд, в юрисдикцию которого входят дела и экстремистской направленности. В деле, которое рассматривается сейчас, 16 подсудимых, интересы которых представляют 34 адвоката. Четверо из этих подсудимых являются подозреваемыми в принадлежности к террористической группировке ИГИЛ, которая запрещена в России.

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