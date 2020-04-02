01 апреля 2020

Свердловские врачи вышли на улицы, чтобы вразумить нарушителей карантина

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Свердловский мэр уверен, что горожане прислушаются к медикамФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководители свердловских муниципалитетов принимают дополнительные меры по соблюдению на своих территориях режима карантина. Один из нестандартных шагов предпринял глава Качканара Андрей Ярославцев. Он поддержал предложение о включении в состав патрулирующих улицы дружин медиков.

«Мы столкнулись с тем, что гуляющие на улицах граждане не верят, что прогулка во время карантина может создать им проблемы. Мы решили, что люди прислушаются к врачам, которые дадут им профессиональную информацию по этому вопросу», — рассказал URA.RU Андрей Ярославцев. По его словам, первые рейды показали свою эффективность.

Мэр подчеркнул, что медики просвещают земляков на добровольных началах в свободное от работы время. В основном это сотрудники ведомственной больницы, относящейся к градообразующему предприятию — Качканарский ГОК. Вместе с ними в состав дружин вошли сотрудники полиции, администрации города и другие волонтеры.

Помимо этого, представители власти используют для уведомления горожан о необходимости соблюдения карантина громкоговорители, установленные на улицах и передвигающихся по городу автомобилях.

В ближайшее время на въездах в город и на его улицах начнут дежурство сотрудники ГИБДД. Они будут проверять соблюдение требования указа губернатора Евгения Куйвашева, согласно которому в легковой машине не может находиться более двух человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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