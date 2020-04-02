Свердловские врачи вышли на улицы, чтобы вразумить нарушителей карантина

Руководители свердловских муниципалитетов принимают дополнительные меры по соблюдению на своих территориях режима карантина. Один из нестандартных шагов предпринял глава Качканара Андрей Ярославцев. Он поддержал предложение о включении в состав патрулирующих улицы дружин медиков.
«Мы столкнулись с тем, что гуляющие на улицах граждане не верят, что прогулка во время карантина может создать им проблемы. Мы решили, что люди прислушаются к врачам, которые дадут им профессиональную информацию по этому вопросу», — рассказал URA.RU Андрей Ярославцев. По его словам, первые рейды показали свою эффективность.
Мэр подчеркнул, что медики просвещают земляков на добровольных началах в свободное от работы время. В основном это сотрудники ведомственной больницы, относящейся к градообразующему предприятию — Качканарский ГОК. Вместе с ними в состав дружин вошли сотрудники полиции, администрации города и другие волонтеры.
Помимо этого, представители власти используют для уведомления горожан о необходимости соблюдения карантина громкоговорители, установленные на улицах и передвигающихся по городу автомобилях.
В ближайшее время на въездах в город и на его улицах начнут дежурство сотрудники ГИБДД. Они будут проверять соблюдение требования указа губернатора Евгения Куйвашева, согласно которому в легковой машине не может находиться более двух человек.
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