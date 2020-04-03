В мэрии пояснили, что это инициатива управляющих компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В столице Урала коммунальщики начали обрабатывать дезинфицирующими средствами детские площадки. Видео, как это происходит, в редакцию прислал читатель URA.RU. По его словам, оно снято в одном из дворов в микрорайоне Уралмаш.

«Такого пункта, как обработка детских площадок, не было в указе губернатора, управляющие компании делают это по своей инициативе, — пояснила URA.RU пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян. — Городская администрация контролирует выполнение тех работ, которые предписаны управляющим компания в указе губернатора — это уборка подъездов. Но то, что они (УК) решили сделать это сами — молодцы!»

Ранее сообщалось о том, что во многих домах Екатеринбурге, вопреки распоряжению губернатора не проводится влажная уборка подъездов и их санитарная обработка. Однако, по словам тех, кто обращался в редакцию с подобными жалобами, после публикации URA.RU такая обработка была проведена.

На утро 3 апреля, по данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, в России насчитывается 3548 случаев заражения. За все время эпидемии зафиксировано 30 летальных случаев, 235 человек выздоровели. В мире на данный момент более одного миллиона зараженных (1 017 752 случая), более 53 тысяч человек погибли от коронавирусной инфекции, почти четверть миллиона уже выздоровела.

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