Глава Минздрава России впервые высказался о ситуации с коронавирусом в Пермском крае

В Минздраве заявили, что в Перми поздно приняли меры для борьбы с коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Меры для борьбы с коронавирусом в Перми приняты с опозданием. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«На мой взгляд в республике Коми нужно было все меры начать чуть раньше. Наверное, Пермь можно упомянуть, в том числе. Они, конечно, не в такой ситуации, как Коми, но тем не менее», —сказал глава министерства.

«Меры самоизоляции в Пермском крае стали одними из самых жестких в РФ, и по состоянию на сегодняшний день Пермь занимает первое место среди городов-миллионников по индексу самоизоляции. В течение последних трех суток, по данным федерального штаба, не было выявлено новых заболевших», — сообщил URA.RU источник, близкий к администрации губернатора Пермского края. Он отметил, что в регионе принимаются все меры для локализации распространения инфекции. На сегодняшний день в крае 21 подтвержденный случай заражения коронавирусом, в Республике Коми — 90.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал свою работу в Пермском крае с середины февраля, а с 10 марта собирается в ежедневном режиме.

В Пермском крае коронавирус подтвердили у 21 человека. Два пациента в результате болезни скончались. Сейчас в регионе действует карантин. За нарушение режима самоизоляции граждан могут оштрафовать на сумму от 15 тысяч рублей.