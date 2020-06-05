Из твиттера «Роскосмоса» удалили старые посты Рогозина

Информацию о чистке корпоративного Twitter подтвердили в пресс-службе «Роскосмоса» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из официального аккаунта «Роскосмоса» в Twitter, удалили посты, которые выкладывал глава госкорпарации Дмитрий Рогозин. Ранее это был личный аккаунт руководителя «Роскосмоса».

Рогозин решил передать свой аккаунт в пользование «Роскосмоса», так как микроблог госкорпорации был менее популярен, чем у его главы. В связи с этим все посты, которые ранее оставлял Рогозин теперь опубликованы якобы от имени госкорпорации. «Логотип космической госкорпорации сопровождал и пикантные анекдоты, и критику на грани фола в адрес Мадонны, и твиты в поддержку ополченцев непризнанных республик Донбасса», — пишет «Ридус».

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко подтвердил, что сейчас аккаунт проходит «чистку». Он добавил, что личная переписка Рогозина была удалена и теперь тема публикаций будет исключительно о госкорпорации.

Через этот аккаунт в Twitter Рогозин предложил NASA доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Когда компания SpaceX впервые отправила астронавтов к международной космической станции на корабле Crew Dragon, Илон Маск заявил, что «батут работает».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.