Пермякам уточнили правила выхода на улицу в День России

В День России и День города пермякам разрешат собираться группами Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края разрешили жителям Перми 12 июня, когда будет отмечаться День России и День города, собираться группами по несколько человек. Об этом 5 июня сообщил оперативный штаб края.

«В День России и День города Перми жителям Прикамья разрешено собираться группами до 5 человек», — говорится в сообщении штаба. Уточняется, что такие правила введены по аналогии с праздничными мероприятиями, посвященными 75-летию Победы.

Режим самоизоляции в Пермском крае, введенный из-за коронавируса, продлен до 15 июня. При этом в театрах разрешат репетиции, спортивным командам — тренировки, а членам партий позволят собираться для выдвижения кандидатов. Проведение парады Победы, который в большинстве городов России пройдет 24 июля, решено отложить.