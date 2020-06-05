05 июня 2020
04 июня 2020

Пермякам уточнили правила выхода на улицу в День России

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Пермь, карнавальный костюм, парад
В День России и День города пермякам разрешат собираться группами Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края разрешили жителям Перми 12 июня, когда будет отмечаться День России и День города, собираться группами по несколько человек. Об этом 5 июня сообщил оперативный штаб края.

«В День России и День города Перми жителям Прикамья разрешено собираться группами до 5 человек», — говорится в сообщении штаба. Уточняется, что такие правила введены по аналогии с праздничными мероприятиями, посвященными 75-летию Победы.

Режим самоизоляции в Пермском крае, введенный из-за коронавируса, продлен до 15 июня. При этом в театрах разрешат репетиции, спортивным командам — тренировки, а членам партий позволят собираться для выдвижения кандидатов. Проведение парады Победы, который в большинстве городов России пройдет 24 июля, решено отложить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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