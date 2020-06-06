Страны ОПЕК+ продлят соглашение о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились продлить рекордное сокращение добычи нефти до конца июля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Страны, входящие в ОПЕК+, договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти до конца июля. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Страны ОПЕК и страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение до конца июля», — приводят слова аль-Мазруи argumenti.ru. Он добавил, что государства также приняли обязательства с начала действия соглашения путем компенсации любых объемов, которые не были сокращены некоторыми государствами в мае.

В марте большинство стран ввели карантин и закрыли границы, а предприятия остановили работу. Тогда же участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче нефти, и в результате цены на топливо снизились более чем в два раза с начала года.

Новая сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти была заключена в апреле. С тех пор цены на нефть стабилизировались и начали подниматься. По данным Московской биржи на 5 июня, за нефть марки Brent дают 42,03 доллара за баррель.

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