Новости кризиса 6 июня: в России открывают курорты, сделка ОПЕК срывается

Аналитики прогнозируют укрепление рубля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Цены на нефть продолжают расти в преддверии новой встречи ОПЕК, которая состоится 6 июня. Межконтинентальная биржа ICE закрылась в пятницу с августовскими фьючерсами нефти Brent по 41,97 доллара за баррель (+4,95%). Американская нефть WTI с поставкой в июле стоит 38,95 доллара за баррель (+4,12%).

Укрепление цен на нефть отразилось на курсе рубля: к закрытию Московской биржи в пятницу доллар стоил 68,7 рубля (-0,45), а евро — 77,56 рубля (-0,8).

Что происходит в России

Вакансии в сферах логистики, работы на складах, а также в области судоходства стали самыми оплачиваемыми в России. В среднем зарплаты в этих сферах находятся на уровне 150 тысяч даже для рядовых сотрудников.

План по восстановлению российской экономики будут дорабатывать совместно с губернаторами. В Кремле пояснили, что будут учитываться отрасли экономики, которые доминируют в том или ином регионе России.

Крым откроется для туристов со всей России с 1 июля. По словам главы минкурортов полуострова Вадима Волченко, до этого власти должны получить одобрение федеральных структур. Для развития всей туристической отрасли Ростуризм перевели под контроль правительства России. Представители турсферы считают, что это решение доказывает значимость отрасли для российской экономики.

Ресторанный рынок в апреле упал на 51,5% по сравнению с 2019 годом. За нерабочий месяц оборот ресторанов и кафе составил 64,5 млрд рублей. Всего с начала года он сократился на 11,1%.

Что происходит в мире

На фоне очередной встречи ОПЕК Мексика заявила, что не может дополнительно сократить добычу нефти . Во время прошлой сделки власти страны также утверждали, что не могут сократить добычу в нужном объеме. Тогда за Мексику поручились США.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы к снятию ограничений из-за коронавируса. По его словам, впереди Штаты ждет период экономического роста . Он добавил, что в мае уровень безработицы уже начал снижаться.

Что будет дальше

В июне инфляция составит 3,2-3,4% в годовом выражении, считают в Центробанке. Регулятор также допустил снижение ключевой ставки на 1% . Но российская экономика будет восстанавливаться постепенно , заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, для этого нужно вернуть в прежнее русло все производственные цепочки.

Российский рубль вырастет на следующей неделе. Аналитики ожидают, что курс доллара составит 68,5 рубля . Также небольшой рост будет заметен на российском рынке акций: индексы Мосбиржи и РТС могут вырасти на 0,8% и на 0,5% за неделю.

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