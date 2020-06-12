Ученые обнаружили нетипичный симптом коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, микроскоп, ученый
По мнению ученых, новые симптомы помогут в лечении коронавируса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У больных панкреатитом (воспаление поджелудочной железы — прим. ред.) пациентов на фоне коронавирусной инфекции могут проявляться новые симптомы, в частности — увеличение сахара в крови. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

«В ходе нашего исследования мы выявили у подобных больных признаки острого панкреатита, которых не было до заболевания коронавирусом», — рассказал агентству профессор Королевской университетской больницы Ливерпуля Кристофер Халлоран.

По словам авторов исследования, необычные симптомы диагностированного ранее панкреатита выявили у группы пациентов с подтвержденным коронавирусом. В группе находились молодые мужчины с избыточным весом. После заражения у них выявили повышенное содержание сахара в крови. По мнению ученых, данное открытие поможет при дальнейшем диагностировании и лечении вируса.

До этого врачи подмосковной больницы в Коммунарке, где проходят лечение больные с коронавирусом, выявили другой странный симптом инфекции. У некоторых больных вирус вызвал высыпания на коже рук и живота, напоминает «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...