Ученые обнаружили нетипичный симптом коронавируса

По мнению ученых, новые симптомы помогут в лечении коронавируса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У больных панкреатитом (воспаление поджелудочной железы — прим. ред.) пациентов на фоне коронавирусной инфекции могут проявляться новые симптомы, в частности — увеличение сахара в крови. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

«В ходе нашего исследования мы выявили у подобных больных признаки острого панкреатита, которых не было до заболевания коронавирусом», — рассказал агентству профессор Королевской университетской больницы Ливерпуля Кристофер Халлоран.

По словам авторов исследования, необычные симптомы диагностированного ранее панкреатита выявили у группы пациентов с подтвержденным коронавирусом. В группе находились молодые мужчины с избыточным весом. После заражения у них выявили повышенное содержание сахара в крови. По мнению ученых, данное открытие поможет при дальнейшем диагностировании и лечении вируса.

До этого врачи подмосковной больницы в Коммунарке, где проходят лечение больные с коронавирусом, выявили другой странный симптом инфекции. У некоторых больных вирус вызвал высыпания на коже рук и живота, напоминает «Национальная служба новостей».

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