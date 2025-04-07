«Мы покончим с россиянами»: власти Филиппин прокомментировали задержание блогера Здоровецкого

МВД Филиппин: блогера Здоровецкого привлекут к ответственности
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Блогера Виталия Здоровецкого ранее задержали на Филиппинах за оскорбления
Блогера Виталия Здоровецкого ранее задержали на Филиппинах за оскорбления Фото:

Видеоблогер Виталий Здоровецкий, задержанный на Филиппинах за нарушение общественного порядка, будет привлечен к уголовной ответственности в этой стране, а не депортирован. Об этом сообщил министр внутренних дел Филиппин Хуанито Ремулла. Он также добавил, что со всеми россиянами, которые оскорбляют филиппинцев, так или иначе будет покончено. 

«Он [Здоровецкий] останется в следственном изоляторе Бюро иммиграции (города — ред.) Мунтинлупа в ожидании суда. Мы не будем депортировать его. Он будет привлечен к ответственности перед законом здесь, на Филиппинах», — приводит телеканал GMA слова Ремуллы. Министр также подчеркнул, что к Здоровецкому не будет применено никакого особого отношения и что его дело будет рассмотрено так же, как и у других иностранцев.

По словам Ремуллы, пример с Здоровецким демонстрирует серьезное отношение филиппинских властей к соблюдению законов страны. «Мы покончим с иностранцами, которые только оскорбляют филиппинцев», — подчеркнул министр. 

Виталий Здоровецкий был задержан на Филиппинах за нарушение общественного порядка и оскорбление местных жителей. Он в настоящий момент проживает в США и известен своими скандальными розыгрышами и выходками.

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Видеоблогер Виталий Здоровецкий, задержанный на Филиппинах за нарушение общественного порядка, будет привлечен к уголовной ответственности в этой стране, а не депортирован. Об этом сообщил министр внутренних дел Филиппин Хуанито Ремулла. Он также добавил, что со всеми россиянами, которые оскорбляют филиппинцев, так или иначе будет покончено.  «Он [Здоровецкий] останется в следственном изоляторе Бюро иммиграции (города — ред.) Мунтинлупа в ожидании суда. Мы не будем депортировать его. Он будет привлечен к ответственности перед законом здесь, на Филиппинах», — приводит телеканал GMA слова Ремуллы. Министр также подчеркнул, что к Здоровецкому не будет применено никакого особого отношения и что его дело будет рассмотрено так же, как и у других иностранцев. По словам Ремуллы, пример с Здоровецким демонстрирует серьезное отношение филиппинских властей к соблюдению законов страны. «Мы покончим с иностранцами, которые только оскорбляют филиппинцев», — подчеркнул министр.  Виталий Здоровецкий был задержан на Филиппинах за нарушение общественного порядка и оскорбление местных жителей. Он в настоящий момент проживает в США и известен своими скандальными розыгрышами и выходками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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