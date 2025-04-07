Автографы Овечкина после рекордной шайбы достигли стоимости в 2 млн рублей

После того, как российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу и побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, вещи спортсмена с его автографом начали распродаваться по огромным ценникам, досягающим до двух миллионов рублей. Об этом сообщают продавцы в разговоре с журналистами.
«Так, стоимость клюшек, которыми играл Овечкин и на которых расписался, сейчас 1.5 — 2 млн рублей. Графологическая экспертиза, если покупатель захочет удостовериться, что подписывал клюшку именно Овечкин, будет стоить еще порядка 30 000 рублей сверху», — сообщают журналисты aif.ru. Авторы материала ссылаются на сообщения о самих продавцов, которые выставляют на продаже вещи, принадлежащие Овечкину. Причем некоторые, наоборот, начали снимать с продаж вещи хоккеиста, так как надеются, что те подскочат в цене еще дороже. В основном продавцы, владеющие памятными вещами российского спортсмена — это сами фанаты Овечкина.
Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став единоличным лидером по количеству заброшенных шайб в истории лиги. Во время игры 5 апреля против команды «Чикаго Блэкхоукс», Овечкин забросил свою 895-ю шайбу, тем самым побив рекорд Уэйна Гретцки. Этот гол стал юбилейным в карьере российского хоккеиста. После того как Овечкин забросил рекордную шайбу, его команда отметила этот момент пивным душем в раздевалке.
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