У бывшего депутата конфискуют крупнейшее в России производство ПВХ

Генпрокуратура намерена обратить в доход государства активы «Саянскхимпласта»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура требует конфисковать «Саянскхимпласт» стоимостью почти 79 млрд рублей
Прокуратура требует конфисковать «Саянскхимпласт» стоимостью почти 79 млрд рублей Фото:

У бывшего главы Законодательного собрания Иркутской области Виктора Круглова намерены изъять в доход государства активы АО «Саянскхимпласт», которое занимается производством поливинилхлорида (ПВХ). Их стоимость оценивается почти в 79 млрд рублей. Прокурор подал иск в суд.

«Антикоррупционный иск подан в Хамовнический суд Москвы к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также его жене и детям. По ходатайству истца суд уже наложил обеспечительный арест на все их имущество», — пишет «Коммерсант».

Надзорное ведомство считает, что Круглов стал владельцем предприятия незаконно. Он долгие годы занимал на нем руководящие должности, а в 1997 году начал обманным путем переводить его в личную собственность через подставные фирмы. Также, по версии прокуратуры, Круглов совмещал бизнес и государственную службу — с 2000 по 2016 год он являлся депутатом от «Единой России» в Законодательном собрании Иркутской области. Это запрещено законом.  

Как URA.RU писало ранее, в Челябинске по иску прокуратуры были национализированы ЧЭМК Юрия и Людмилы Антиповых. Также государственным стал холдинг «Ариант», которым владели семьи Аристовых и Кретовых, бывших бизнес-партнеров Антиповых.

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У бывшего главы Законодательного собрания Иркутской области Виктора Круглова намерены изъять в доход государства активы АО «Саянскхимпласт», которое занимается производством поливинилхлорида (ПВХ). Их стоимость оценивается почти в 79 млрд рублей. Прокурор подал иск в суд. «Антикоррупционный иск подан в Хамовнический суд Москвы к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также его жене и детям. По ходатайству истца суд уже наложил обеспечительный арест на все их имущество», — пишет «Коммерсант». Надзорное ведомство считает, что Круглов стал владельцем предприятия незаконно. Он долгие годы занимал на нем руководящие должности, а в 1997 году начал обманным путем переводить его в личную собственность через подставные фирмы. Также, по версии прокуратуры, Круглов совмещал бизнес и государственную службу — с 2000 по 2016 год он являлся депутатом от «Единой России» в Законодательном собрании Иркутской области. Это запрещено законом.   Как URA.RU писало ранее, в Челябинске по иску прокуратуры были национализированы ЧЭМК Юрия и Людмилы Антиповых. Также государственным стал холдинг «Ариант», которым владели семьи Аристовых и Кретовых, бывших бизнес-партнеров Антиповых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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