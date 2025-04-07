В России начала дешеветь свинина

Аналитик Корнеев: оптовые цены на свинину снизились на 3%
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В России цены на свинину упали на 3%
В России цены на свинину упали на 3% Фото:

В последние недели в России наблюдается снижение закупочных цен на свинину из-за увеличения ее предложения на внутреннем рынке. Согласно еженедельному мониторингу аналитической компании NTech, только за период с 24 по 30 марта 2025 года цены на полтуши свинины упали на 3%, составив 195 рублей за килограмм.

«Цены на свинину снижаются в последние несколько недель, поскольку ее на российском рынке становится больше», — подчеркнул директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Его слова передает «Коммерсант». Он также добавил, что снижение цен на свинину связано с ростом предложений на рынке и на другие виды мяса. 

Помимо свинины, давление на цены оказывает и восстановление производства курятины, которое начало стабилизироваться после периода затруднений из-за эпизоотических проблем. Это приводит к увеличению конкуренции на мясном рынке, что также способствует общему снижению цен, почеркнул специалист. 

В преддверии майских праздников в Госдуме обсуждаются предложения о введении временных ограничений на экспорт мяса и установлении квот на беспошлинный ввоз, чтобы стабилизировать внутренние цены на мясную продукцию и сдержать рост стоимости в условиях повышенного спроса. Эти меры могут повлиять на динамику цен на рынке, где уже наблюдается увеличение предложения свинины и курятины, что способствует снижению цен.

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В последние недели в России наблюдается снижение закупочных цен на свинину из-за увеличения ее предложения на внутреннем рынке. Согласно еженедельному мониторингу аналитической компании NTech, только за период с 24 по 30 марта 2025 года цены на полтуши свинины упали на 3%, составив 195 рублей за килограмм. «Цены на свинину снижаются в последние несколько недель, поскольку ее на российском рынке становится больше», — подчеркнул директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Его слова передает «Коммерсант». Он также добавил, что снижение цен на свинину связано с ростом предложений на рынке и на другие виды мяса.  Помимо свинины, давление на цены оказывает и восстановление производства курятины, которое начало стабилизироваться после периода затруднений из-за эпизоотических проблем. Это приводит к увеличению конкуренции на мясном рынке, что также способствует общему снижению цен, почеркнул специалист.  В преддверии майских праздников в Госдуме обсуждаются предложения о введении временных ограничений на экспорт мяса и установлении квот на беспошлинный ввоз, чтобы стабилизировать внутренние цены на мясную продукцию и сдержать рост стоимости в условиях повышенного спроса. Эти меры могут повлиять на динамику цен на рынке, где уже наблюдается увеличение предложения свинины и курятины, что способствует снижению цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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