В России начала дешеветь свинина

В последние недели в России наблюдается снижение закупочных цен на свинину из-за увеличения ее предложения на внутреннем рынке. Согласно еженедельному мониторингу аналитической компании NTech, только за период с 24 по 30 марта 2025 года цены на полтуши свинины упали на 3%, составив 195 рублей за килограмм.
«Цены на свинину снижаются в последние несколько недель, поскольку ее на российском рынке становится больше», — подчеркнул директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Его слова передает «Коммерсант». Он также добавил, что снижение цен на свинину связано с ростом предложений на рынке и на другие виды мяса.
Помимо свинины, давление на цены оказывает и восстановление производства курятины, которое начало стабилизироваться после периода затруднений из-за эпизоотических проблем. Это приводит к увеличению конкуренции на мясном рынке, что также способствует общему снижению цен, почеркнул специалист.
В преддверии майских праздников в Госдуме обсуждаются предложения о введении временных ограничений на экспорт мяса и установлении квот на беспошлинный ввоз, чтобы стабилизировать внутренние цены на мясную продукцию и сдержать рост стоимости в условиях повышенного спроса. Эти меры могут повлиять на динамику цен на рынке, где уже наблюдается увеличение предложения свинины и курятины, что способствует снижению цен.
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