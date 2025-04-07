Военно-промышленный холдинг KMZ начал разработку российских комплектующих для грузовых автомобилей «Камаз» в рамках федерального проекта, заменяя продукцию компаний Bosch и ZF Friedrichshafen. Об этом сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко. Цель проекта — поддержка отечественного автомобилестроения путем создания конструкторской и технологической документации на комплектующие изделия.
«На данный момент уже изготовлены опытные образцы [отечественных комплектующих для КАМАЗа] и проводятся ускоренные стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов. После чего испытания будут проводиться в составе электронной системы управления дизельных двигателей „Камаз“ для подтверждения наработки на безотказность также не менее 500 часов», — сказал Даниленко в беседе с РИА Новости. По его словам, окончание работ и начало серийного производства изделий запланировано на конец 2025 года. В процессе разработки будут использоваться только отечественные материалы и комплектующие, заменяя продукцию компаний Bosch и ZF Friedrichshafen.
Инициатива KMZ по замене импортных комплектующих на отечественные для грузовых автомобилей «КАМАЗ» является частью широкой федеральной стратегии поддержки российского машиностроения. Это направление активно развивается, как видно на примере миасского завода «АМО сталь», который успешно создал и готовит к выпуску на рынок отечественные роботы-манипуляторы, обладающие преимуществами перед иностранными аналогами по стоимости и функциональности.
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