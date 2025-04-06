ВС РФ нанесли удар по украинской артиллерийской базе и предприятиям ОПК противника. Украинские военные начали уничтожать боевую технику, полученную от европейских стран в качестве гуманитарной помощи. В то же время лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскрыла дату окончания СВО. Главное об СВО на 6 апреля — в материале URA.RU.
Удар ВС РФ по артиллерийской базе и предприятиям ОПК Украины
В ночь на 6 апреля российские военные нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины, сообщило Министерство обороны России. Целью атак стали артиллерийская база и предприятия оборонно-промышленного комплекса, занимающиеся производством беспилотников.
В результате атаки были поражены инфраструктура военного аэродрома, центры ремонта и обслуживания западной военной техники, одно из предприятий военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов, арсеналы ракетного и артиллерийского вооружения, управляющие центры для дронов. Также удары наносились по скоплениям военной техники и личного состава Вооруженные силы Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Поражены цели в 142 различных районах, сообщили в Минобороны РФ. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены авиационная бомба JDAM американского производства и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
ВСУ уничтожают переданную Европой технику
Переданная Европой техника уничтожается ВСУ. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные украинскими солдатами. На кадрах видна раздавленная техника и несколько военных ВСУ, которые оценивают ситуацию. «Такое бывает, когда танк есть, а мозгов нет», — говорит закадровый голос на украинском языке.
На Украине раскрыли дату завершения конфликта
Конфликт на Украине будет завершен силами Запада к концу мая текущего года. С таким заявлением выступила Юлия Тимошенко. Она добавила, что после этого начнется «перезагрузка власти».
ВСУ зарабатывают на украинцах
Военнослужащий ВСУ Сергей Шеботько, находясь в плену, рассказал Минобороны РФ о своем опыте взаимодействия с Территориальным центром комплектования (ТЦК), куда он был призван после получения военной повестки. По его словам, он был вынужден явиться, так как игнорирование повестки могло привести к уголовной ответственности.
Шеботько также сообщил, что сотрудники ТЦК предложили ему возможность служить в тылу за 2 500 долларов. Он заплатил сумму, надеясь избежать передовой.
Он был направлен на службу в 57-й отдельный полк связи и радиотехнической поддержки, который располагается в тыловой зоне. Однако после определенного времени его направили в составе штурмовой бригады в Сумскую область. Тогда мужчина решил сдаться в плен ВС РФ.
Курское направление
В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийского огня, были поражены живая сила и техника противника в ряде населенных пунктов, включая Горналь, Гуево и Олешня. Действия ВС РФ привели к поражению формирований механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ.
В дополнение к этим районам, удары были нанесены целям в Сумской области. По ВСУ ударили в Басовке, Беловодам, Будивельному, Владимировке, Водолагам, Журавке, Локне, Миропольскому, Садкам, Шалыгину, Юнаковке и Яблоновке.
Что дало освобождение Басовки
Освобождение Басовки в Сумской области дало возможность ВС РФ подойти к Юнаковке. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что именно из Юнаковки шло снабжение ВСУ в Курской области.
По мнению военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, ВС РФ продолжат продвижение в Сумской области. Он считает, что там российские солдаты в будущем создадут буферную зону, чтобы обеспечить безопасность приграничных территорий страны.
Уничтожено свыше 50 тысяч БПЛА
С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 50 тысяч беспилотных летательных аппаратов и 660 самолетов. Такие данные предоставило Министерство обороны Российской Федерации.
В ходе проведения специальной операции также были уничтожены 601 зенитная ракетная система , 22 701 танк и другая бронетехника, 1 534 установки реактивных систем залпового огня, 23 276 артиллерийских орудий и минометов противника. Также ВС РФ ликвидировало 33 714 единиц специализированной военной автотехники ВСУ.
НАТО на Украине
Расследование американской газеты The New York Times выявило активное участие НАТО в текущем конфликте на Украине. По данным журналистов, с весны 2022 года в немецком Висбадене функционирует специальная группа НАТО, которая координирует взаимодействие между альянсом и Киевом. Открытие этой информации вызвало широкий резонанс среди международной общественности, передает Пятый канал.
Информация о том, что НАТО фактически управляет боевыми операциями украинских войск, подтверждается событиями лета 2023 года. По словам журналистов, некто генерал Антонио Агуто напрямую командовал действиями на поле боя. Дополнительно расследование указывает на то, что НАТО не только руководило операциями, но и поставляло украинской стороне разведывательные данные и оборудование.
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