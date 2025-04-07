Угрожавшему россиянке американскому военному скостили срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американцу снизили срок
Американцу снизили срок Фото:

Девятый кассационный суд принял решение о снижении наказания американскому солдату Гордону Блэку, ранее осужденному во Владивостоке за кражу и угрозу убийством. Согласно новому решению, срок его заключения теперь составит 3 года 2 месяца в колонии общего режима.

«Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту „в “ части 2 статьи 158 до 3 лет 2 месяцев лишения свободы. Окончательно назначить Блэку 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — зачитала решение судья Галина Познер, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее стало известно, что Блэк проходил службу в Южной Корее, а перед возвращением домой решил заехать во Владивосток, чтобы навестить девушку, с которой у него были романтические отношения. После военный избил девушку и украл у нее 200 тысяч рублей. Блэк был задержан во Владивостоке 2 мая 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девятый кассационный суд принял решение о снижении наказания американскому солдату Гордону Блэку, ранее осужденному во Владивостоке за кражу и угрозу убийством. Согласно новому решению, срок его заключения теперь составит 3 года 2 месяца в колонии общего режима. «Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту „в “ части 2 статьи 158 до 3 лет 2 месяцев лишения свободы. Окончательно назначить Блэку 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — зачитала решение судья Галина Познер, передает корреспондент РИА Новости. Ранее стало известно, что Блэк проходил службу в Южной Корее, а перед возвращением домой решил заехать во Владивосток, чтобы навестить девушку, с которой у него были романтические отношения. После военный избил девушку и украл у нее 200 тысяч рублей. Блэк был задержан во Владивостоке 2 мая 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...