Угрожавшему россиянке американскому военному скостили срок

Девятый кассационный суд принял решение о снижении наказания американскому солдату Гордону Блэку, ранее осужденному во Владивостоке за кражу и угрозу убийством. Согласно новому решению, срок его заключения теперь составит 3 года 2 месяца в колонии общего режима.
«Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту „в “ части 2 статьи 158 до 3 лет 2 месяцев лишения свободы. Окончательно назначить Блэку 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — зачитала решение судья Галина Познер, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее стало известно, что Блэк проходил службу в Южной Корее, а перед возвращением домой решил заехать во Владивосток, чтобы навестить девушку, с которой у него были романтические отношения. После военный избил девушку и украл у нее 200 тысяч рублей. Блэк был задержан во Владивостоке 2 мая 2024 года.
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